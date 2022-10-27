المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظمت الشؤون التعليمية بتعليم المدينة المنورة (بنين – بنات) ممثلة بإدارتي الموهوبين و الموهوبات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2023، بحضور مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم.وشارك بالمعرض 200 طالب وطالبة من المدينةالمنورة و ينبع مقدمين 200 مشروع بحثي و ابتكاري في 24 مجالاً علمياً، حكّمها 28 محكماً و محكمة من الأكاديميين و المتخصصين على مدار ثلاثة أيام 29 / 3 إلى 2 / 4 / 1444 هـ .ويُعد المعرض أحد مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع و وزارة التعليم، دعماً وتنمية لروح البحث و الابتكار و التفكير العلمي، ويستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، و تقديم الدعم و التغذية الراجعة لهم، والمساندة لتحسين و تطوير مشاريعهم، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.وشمل المعرض عدة فعاليات مصاحبة تمثلت في عرض برامج مركز الابتكار الرقمي و رياد الأعمال، ولقاء (استثمر موهبتك) لتعزيز القيم الأخلاقية و التفكير الإيجابي.// انتهى //23:02ت م0207