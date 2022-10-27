الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسكرّم معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، رئيسَي مجلسي إدارة شركتي "ولاء للتأمين التعاوني" و"ساب للتكافل" ورئيسَيهما التنفيذيين؛ بمناسبة نفاذ اندماجهما في تاريخ 19 أكتوبر 2022م، مشيراً إلى أن هذا خامس اندماج يشهده قطاع التأمين منذ عام 2020م، ما يؤكد سعي البنك المركزي لتطوير ودعم قطاع التأمين؛ لكونه من أهم القطاعات الحيوية التي أولتها رؤية المملكة 2030 اهتمامًا خاصًا من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، إذ تضمنت إحدى مبادراته تشجيع وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين.وأكّد المبارك، استمرار البنك المركزي في تشجيع وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد البنك المركزي بما لديه من خبرات فنية لتقديم المساعدة والدعم، حيث يعد الاندماج خيارًا إستراتيجيًا لتنشيط القطاع ورفع كفاءته، وتعزيز قدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني واستقراره، ومواجهة وتحمل المخاطر التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية.كما أهاب معاليه ببقية الشركات أن تحذو حذو شركتي "ولاء للتأمين التعاوني" و"ساب للتكافل" وبقية الشركات المندمجة سابقاً، منوهًا بالمنافع العديدة التي ستخدم القطاع من شركات ومستفيدين وحملة وثائق، وما ستجنيه تلك الشركات من عمليات الاندماج والاستحواذ، والمتمثلة في تعزيز الملاءة والمتانة المالية والقدرات التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والتقنية، والتوسع في المنتجات واستقطاب الكفاءات البشرية.// انتهى //23:18ت م0209