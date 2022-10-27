كوالالمبور 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسأعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" اليوم عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف في ميانمار، حيث لقي العشرات مصرعهم في حادثة تفجير وأعمال عدائية وغارات جوية خلال الأيام القليلة الماضية.وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في ختام اجتماع وزراء الخارجية بشأن ميانمار الذي أقيم في جاكرتا: إن "الوزراء أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار قتل المدنيين في مناطق متفرقة من ميانمار"، مشيرة إلى أن ذلك يقوض جهود رابطة "آسيان" لإحراز تقدم بشأن الأوضاع في تلك البلاد.ودعت إندونيسيا إلى عقد اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في الأمانة العامة للرابطة بجاكرتا ليوم واحد، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المجلس العسكري بميانمار للنقاط الخمس المتفق عليها من قبل قادة "آسيان" لإنهاء الأزمة.وتضمنت النقاط الخمس الوقف الفوري للعنف وبدء حوار نحو اتفاق سلام، والسماح لمبعوث "آسيان" بتسهيل عمليات الوساطة بين المجلس العسكري والأطراف الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل عملية نقل وتقديم المساعدات الإنسانية.ويأتي اجتماع جاكرتا تمهيداً لإجراء القمة نصف السنوية لرابطة "آسيان" التي تستضيفها العاصمة الكمبودية الشهر المقبل.وتتبع رابطة "آسيان" سياسة عدم التدخل في الشؤون السيادية للدول الأعضاء، لكن بعض الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة دعت إلى أن تكون الرابطة أكثر جرأة في اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري في ميانمار بعد تصاعد واستمرار أعمال العنف والقتل.//انتهى//23:29ت م0211