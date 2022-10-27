تونس 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسشدد المؤتمر العربي السادس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، على تعزيز الإجراءات والتدابير المناسبة لمراقبة شاحنات نقل البضائع، للحيلولة دون استخدامها في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، والرقابة الفعالة على الحدود والمعابر والمنافذ المختلفة للدول الأعضاء، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة في قضايا التهريب التي تستخدم فيها شاحنات النقل البري.وأكد المؤتمر في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس اليوم، أهمية تبادل المساعدة الفنية بما في ذلك التدريب والتأهيل بين الدول الأعضاء في هذا المجال، وإنشاء فريق عمل عربي يعنى بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لوضع النظام الداخلي لهذا الفريق.وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية والتصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات الاتجار والترويج للمواد المخدرة، وكذا استخدام الإنترنت المظلم واستغلال العملات الافتراضية في تجارة المخدرات.وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات وممثليهم في وزارات الداخلية العربية، حيث مثّل المملكة فيه مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز حماية الدولي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.//انتهى//23:37ت م0212