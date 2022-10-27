الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسرفع معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ آسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيينه مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان.وسأل معاليه الله عز وجل التوفيق لما فيه خدمة الدين والقيادة الرشيدة والوطن، وأن يحفظ على هذه البلاد قيادتها وأمنها .// انتهى //23:40ت م0213