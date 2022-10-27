الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 49 في افتتاح سباقات موسم الرياض 2022 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل إحدى عشر شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس عنود الغضي، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات حسين الشويب بقيادة الخيال نواف المضياني، الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد المويه، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط الثالث على مسافة 1200م فاز به الجواد صيف، لأبناء هيف القحطاني، وتدريبات بدر رزيق بقيادة الخيال محمد الدهام، الشوط الرابع على مسافة 1400م فازت به الفرس اللوز، للمالك تركي فيصل شنان، وتدريبات أحمد السحيمي بقيادة الخيال عبدالعزيز اليعيش، الشوط الخامس على مسافة 1400م فازت به الفرس شراره الحزام، للمالك محمد الحزامي، وتدريبات وليد الشريف بقيادة الخيال وجبرتو راموس، الشوط السادس على مسافة 1400م فاز به الجواد أبوحديد، لأبناء محمد السبيعي، وتدريبات بدن السبيعي بقيادة الخيال كاميلو إوسبينا، الشوط السابع على مسافة 1400م فاز به الجواد ساطي المحمدية للأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وتدريبات بدن السبيعي بقيادة الخيال إيدي كاسترو، الشوط الثامن على مسافة 1400م فازت به الفرس بريق أمل، لأبناء عبدالله أبواثنين، وتدريبات خالد العذيبي بقيادة الخيال أليكسس مورينيو، الشوط التاسع على مسافة 1600م فاز به الجواد نجام للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وتدريبات متعب الملوح بقيادة الخيال أليكسس مورينيو، الشوط العاشر على مسافة 1600م فاز به الجواد أبوهارد، للمالك سامي الديحاني، وتدريبات سامي المطيري بقيادة الخيال نواف الفيروز، الشوط الحادي عشر على مسافة 1800م فاز به الجواد سيل الجذيب، للمالك عادل الجمعان، وتدريبات غيث الغيث بقيادة الخيال راكان العبيد.// انتهى //23:41ت م0215