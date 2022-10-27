نيويورك 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 23.30 نقطة، 0.61%، إلى 3807.30 نقاط, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 178.31 نقطة، 1.63%، ليغلق عند 10792.68 نقطة.فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 194.17 نقطة، 0.61% إلى 32033.28 نقطة.//انتهى//23:55ت م0216