الرياض 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم التشاوري الـتاسع عشر للجنة العسكرية العليا، بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول المجلس، وبمشاركة معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض.وخلال الاجتماع، ناقش أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة، مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي العسكري المشترك، التي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول المجلس، وبما يحقق متطلبات منظومة مجلس التعاون في شتى المجالات العسكرية.//انتهى//23:57ت م0217