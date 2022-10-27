بريدة 2 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واساختتمت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، اليوم، فعالية "أسبوع الوعي المالي" بالتعاون مع هيئة السوق المالية، بمقر الكلية ، التي استمرت خمسة أيام، بهدف رفع الوعي المالي للطلاب والطالبات في الجامعة والمهتمين في المنطقة، من خلال ركن توعوي متخصص استقبل قرابة 700 مستفيد، وقدم لهم التوجيه المتخصص وتوزيع إصدارات برنامج "ثمين" وتعريفهم ببرامج هيئة السوق المالية وأدوارها.كما شملت الفعالية تقديم خمس دورات تخصصية من قبل مجموعة من المختصين من ممثلي هيئة السوق المالية، لتغطية عدد من الموضوعات، كالاستثمار، والتقنية المالية، والقوائم المالية، والأنظمة واللوائح في السوق المالية، و التدريب والشهادات المهنية، بحضور 1450 مستفيدًا ومستفيدةً.من جهته، أوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أحمد بن صالح التويجري، أن هذا الأسبوع هو تأكيد لدور الجامعة والكلية في رفع مستوى الوعي والتنافسية لطلبة الجامعة عمومًا وطلبة الكلية على وجه التحديد، وهو تعزيز للشراكات الإستراتيجية التي تسعى الجامعة إلى ترسيخها إيمانًا؛ بدورها في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وطموح القيادة.//انتهى//23:58ت م0218