الخرطوم 3 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأقيم مساء الخميس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد دقلو، وبمشاركة ممثلي أطراف العملية السلمية، ورئيس مفوضية السلام، وبحضور وفد الوساطة الجنوب سودانية برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية المستشار توت قلواك.وأفاد قلوك في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش تقييم تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، مشيراً إلى أن أن الاتفاقية تمضي بصورة سلسة بفضل تعاون جميع الأطراف.وأضاف أن مشاركة ممثلي أطراف العملية السلمية في الحكومة يؤكد توفر الإرادة السودانية للمحافظة على السلام والاستقرار في البلاد.وأكد قلوك أنه تم الاتفاق على تكوين لجان لمتابعة تنفيذ الاتفاقية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.//انتهى//00:54ت م0004