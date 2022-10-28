الأمم المتحدة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.وأكد البرنامج، في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 الذي أصدره اليوم، أن التعهدات الوطنية بالحد من الانبعاثات الضارة لا توفر سوى القليل من الأمل في تجنب كارثة المناخ.ووجه البرنامج نداء عاجلاً من أجل إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة.// انتهي //02:48ت م0006