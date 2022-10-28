عام / برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة
الجمعة 1444/4/3 هـ الموافق 2022/10/28 م واس
الأمم المتحدة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واس
حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
وأكد البرنامج، في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 الذي أصدره اليوم، أن التعهدات الوطنية بالحد من الانبعاثات الضارة لا توفر سوى القليل من الأمل في تجنب كارثة المناخ.
ووجه البرنامج نداء عاجلاً من أجل إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة.
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