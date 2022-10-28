اقتصادي / البنك الإفريقي التنمية يقرض السنغال 63 مليون يورو لإنعاش القطاع الزراعي
الجمعة 1444/4/3 هـ الموافق 2022/10/28 م واس
داكار 3 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن إقراض السنغال 63.6 مليون يورو في خطوة تستهدف تمويل مشروع الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية.
وذكر البنك في بيان صحفي أن المشروع يغطي أربع مناطق في وسط البلاد ويسهم في زيادة الصادرات الزراعية وبالتالي الحد من الواردات الغذائية وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية في السنغال .
// انتهى //
03:06ت م
0007