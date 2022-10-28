داكار 3 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن إقراض السنغال 63.6 مليون يورو في خطوة تستهدف تمويل مشروع الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية.وذكر البنك في بيان صحفي أن المشروع يغطي أربع مناطق في وسط البلاد ويسهم في زيادة الصادرات الزراعية وبالتالي الحد من الواردات الغذائية وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية في السنغال .// انتهى //03:06ت م0007