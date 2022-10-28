الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.وقال الملك المفدى " بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //03:14ت م0008