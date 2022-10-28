سياسي / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان
الجمعة 1444/4/3 هـ الموافق 2022/10/28 م واس
الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لدولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان .
وقال سمو ولي العهد: " بمناسبة منح الثقة لحكومتكم من قبل البرلمان العراقي، يسرني أن أبعث لدولتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي".
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