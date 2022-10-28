الرياض 3 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :صدور ثلاثة أوامر ملكيةالمملكة وبلغاريا توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي"سلمان للإغاثة" يدشن المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى في جيبوتيعبدالعزيز بن سلمان يعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي مع وزير المالية والإيرادات الباكستانيوزير الخارجية ووزير خارجية الصين يترأسان الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجيةفهد بن محمد بن سعد يثمِّنُ الثقةَ الملكيةَ بتعيينه محافظاً للخرجنائب رئيس هيئة حقوق الإنسان ينوه بجهود المملكة في رعاية حقوق السجناءعقد الاجتماع التشاوري الـ (19) للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون"الداخلية" تباشر التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقههشام آل الشيخ يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسانوزير الطاقة يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير البيئة والطاقة اليونانيالصندوق السعودي للتنمية يشاركُ في وضع حجر الأساس لمشروع في قطاع المياه بجمهورية القُمر المتحدةالسفير الياباني:معرض الأنمي السعودي يأتي تجسيداً لمشاريعنا التعاونيةوذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( عهد الخير ) : في عهد الخير والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، يتحدث وطننا الغالي بلغة الإنجاز ومكتسبات عظيمة يرنو لها العالم باهتمام وتقدير للتنمية الأنموذج في التقدم والرفعة والازدهار للحاضر والمستقبل، وفي القلب منها هذا الشعب الوفي الذي هو مركز الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة، ومحور مستهدفات الرؤية السعودية 2030، التي باركها ويدعمها الملك المفدى، حفظه الله ، ويقود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، مراحلها المتصلة وشواهد حصادها الممتد على خارطة الوطن في كل مجال.وزادت : وها هو الوطن يحتفل بمناسبة مرور ثماني سنوات على مبايعة قائد المسيرة، الملك سلمان بن عبد العزيز، رعاه الله ، وتواصل المملكة تعزيز مكانتها على كل الأصعدة بسياسة حكيمة ، داعمة دائما للاستقرار والسلام العالميين ، وساعية بإخلاص إلى حشد الجهود لمواجهة التحديات والأزمات الصعبة التي يعاني منها عالم اليوم.وأعتبرت إن البصمات الملهمة في النهضة السعودية، تمثل عنوانا متجددا لهذه المسيرة المظفرة التي تستشرف تطلعات المستقبل ، ومشروعات كبرى رائدة تسابق التطور العالمي في اغتنام فرص القرنوأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( سوق استراتيجية والتداعيات قاسية ) : لا يمكن النظر إلى طبيعة المخزونات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلا من خلال مدى أهميتها، بل ومحوريتها في وقت تواجه فيه الإمدادات نقصا كبيرا. المخزونات لأي مادة تدخل ضمن هذا السياق، بصرف النظر عن أي تفسيرات أو اعتبارات. ولذلك، عندما أسست مخزوناتها، بنت ذلك على وضعية الإمدادات الراهنة والمستقبلية. والاحتياطي النفطي "أو غير ذلك من مواد استراتيجية" يبقى ضمن هذا الإطار. أنت تستخدم هذا الاحتياطي، عندما تكون مضطرا إليه، وليس من أجل أن يتحول إلى أداة لا دخل لها في معايير السوق. من هنا يمكننا النظر أيضا إلى ما قاله الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، من أن الغرض الأساسي من المخزونات النفطية ليس طرحها في أي وقت، بل عندما يكون هناك تراجع غير طبيعي في الإمدادات.وأضافت : اليوم هناك موفور واضح من الإمدادات النفطية حول العالم، ولهذا السبب خفضت مجموعة "أوبك +" الإنتاج النفطي بمعدل مليونين يوميا. السوق تتحمل بالفعل خفضا بهذا المستوى، وربما أكثر. وأي خفض يتم مستقبلا سيكون ضمن نطاق ومعايير السوق العالمية. وهذه النقطة أساسية ليس فقط في أوقات الأزمات، بل في زمن الاستقرار أيضا. المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في استخدام المخزونات في الأوقات غير المناسبة أو غير الضرورية، بل في أن خسارتها في غير محلها ستكون صعبة ومؤلمة، وفق الأمير عبدالعزيز بن سلمان. لا بد أن تكون المخزونات ضمن المفهوم الاستراتيجي، وليس ضمن سلوكيات رد الفعل. لأن ذلك سيؤثر حتما وبصورة سلبية في الحالة العامة في الميدان النفطي، ولن يحقق في النهاية المقاصد المرجوة منه. إنها مسألة ليست معقدة، لكنها حساسة إلى حد بعيد.وزادت : السعودية بقيت طوال "التاريخ النفطي" ليست منتجا للنفط فحسب، بل ضامنا للإمدادات في كل الحالات والتحولات، ومحافظة على توازن أسواق النفط. وهي مستعدة دائما، لأن تقوم بدور المنقذ في المجال البترولي، من أجل ضمان وتيرة الأداء الاقتصادي العالمي. فالرياض تبقى دائما ملاذا عالميا آمنا على صعيد الطاقة، وقد وصلت إلى هذه الوضعية نتيجة سياساتها المتوازنة، التي تستند إلى مجموعة من المعايير، أولها التعاون الدولي. ففي الفترة الأخيرة شهدت أوروبا "ولا تزال" اضطرابات في مجال إمدادات الطاقة، بفعل الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، وتقوم المملكة بالتعاون المباشر مع الدول الأوروبية لاحتواء هذه الأزمة الاستراتيجية، من منطلق المسؤولية الدولية التي أوكلت نفسها بها، لضمان مسار الاقتصاد العالمي عموما.وبينت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتفرد جهة باستراتيجية عالمية. وفي الحالة النفطية ينبغي أن تكون هناك اتفاقات دولية واضحة تستند إلى التعاون المباشر البعيد عن أي سياسات خاصة. فأزمة الطاقة الراهنة دولية، لن يتم التوصل إلى حلول لها إلا بالتعاون والتفاهم والتنسيق بين الجهات المعنية مباشرة بالإمدادات. ولذلك، فإن التفاهمات التي تمت ضمن نطاق "أوبك +" واضحة ومنطقية، وتستند أساسا إلى حقائق السوق والإمدادات. المسألة كلها تبقى مرتبطة بشيء أساسي واحد، هو التعاون والتفاهم في المجال النفطي خصوصا والطاقة عموما. وأي "مناوشات" وخلافات ستؤثر سلبا في الجهات التي تعاني نقص الإمدادات أولا، وختمت : وفي معايير السوق، والأهم من هذا وذاك في استدامة الاستراتيجية النفطية الدولية.خلاصة القول، المسؤولون في السعودية، ضمنوا منذ عقود الإمدادات النفطية في كل الظروف، ليس من أجل إرضاء طرف أو دولة بعينها، بل لكي يمضي مسار الاقتصاد العالمي قدما، بأقل حد من الاضطراب.وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( بيعة الملك.. عز الوطن ) : تحل اليوم الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبلادنا ولله الحمد والمنة تتبوأ مكانة عالية في المجتمع الدولي وتعيش نقلة حضارية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، هي مرحلة من مراحل رؤية 2030 المباركة التي أخذتنا إلى مشارف المستقبل ونحن نعيش الحاضر.وقالت أن الملك سلمان رجل دولة من طراز رفيع، رفعة الوطن ورفاه المواطن دائماً في قلبه، فعندما كان أميراً لعاصمتنا الحبيبة الرياض تحولت من مدينة محدودة الإمكانيات إلى عاصمة عالمية جذبت الأنظار وأصبحت محطاً لها، فرياضنا موعودة بالكثير لتكون في أبهى حللها، وما نراه من مشاريع في وقتنا الحاضر إنما هو امتداد طبيعي لما قام به الملك سلمان على مدى خمسة عقود من التأسيس لعاصمة عالمية وهذا ما كان.وأضافت : لو أردنا أن نعدد مناقب الملك سلمان لما استطعنا في هذه المساحة التي لا تسع الإنجازات الضخمة التي قادت بلادنا إلى أن تكون في الصدارة دائماً، وأن تصبح دولة عصرية بكل مكوناتها، ومازال لدينا الكثير لنقدمه للعالم، وما المشاريع التي تستهدف المستقبل إلا شاهد على ما ستكون عليه بلادنا من تقدم ورقي لتعزز مكانتها بين دول العالم، فالملك سلمان آلا على نفسه أن تصبح بلادنا نموذجاً يحتذى في التقدم والتطور والنمو المستدام، وسعى سعياً حثيثاً فأصبح الإنجاز إعجازاً وأضحت بلادنا محط أنظار العالم لقرارها المتزن المؤثر الذي دائماً مايلقى احترام العالم كونه قرار يراعي مصلحة بلادنا ومصالح دول العالم.وأكدت على أن الملك سلمان -حفظه الله ورعاه وايده بنصره- يسير بالوطن باتجاه العزة والمنعة والرفاه، فنحن نعيش في عصر التنمية الشاملة والمواقف الرصينة التي دائماً ما نعتز ونفخر بها.// انتهى //06:13ت م0012