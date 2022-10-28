ينبع 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسشارك 40 طالب وطالبة من الموهوبين بمدارس التعليم بمحافظة ينبع، في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، الذي نظمتهُ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلةً بقسمي الموهوبين والموهوبات .حيث قدم الطلبة الموهوبين بتعليم المحافظة 40 مشروعاً ضمن عدد من المجالات العلمية المتنوعة، وذلك بواقع 20 مشروعاً للطلاب و 20 مشروعاً للطالبات .وأوضح رئيس قسم الموهبين بتعليم ينبع حامد حسن جحيو أن المعرض الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام وأنهى أعماله أمس، شهد تقييم لجان التحكيم لمشروعات 200 موهوباً وموهوبة من طلاب المدارس بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة؛ للمشاركة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023".وأبان أن أولمبياد إبداع مسابقة سنوية، تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، بهدف تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لطلاب وطالبات الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل السعودية في المحافل الدولية بمشاريع متميزة .// انتهى //06:24ت م0013