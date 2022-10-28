نيويورك 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأكدت سلطنة عُمان دعمها لمحكمة العدل الدولية، والمحاكم والهيئات القانونية الدولية الأخرى، الرامية إلى حل وتسوية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة.وأوضحت في كلمتها خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير محكمة العدل الدولية التي ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي من وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن وجود محكمة العدل الدولية يعد من ركائز النظام العالمي القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولي، وأثبتت على مدى السنوات الماضية، قدرة ونزاهة في أداء الولاية المناطة بها، مما جعلها موضع ثقة الدول، من خلال الأحكام التي تصدرها والتي عززت من سيادة القانون على الصعيد الدولي.// انتهى //08:12ت م0015