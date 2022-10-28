نابلس 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واساستشهد فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن عماد أبو رشيد (47 عامًا) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، فيما استشهد رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له.// انتهى //08:26ت م0016