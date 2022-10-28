إسلام آباد 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد.واهتمت بمواصلة مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية والإيوائية على المتضررين من الفيضانات في جنوب باكستان.وأخبرت صحف إسلام آباد عن توقيع ألمانيا اتفاقية مساعدة مالية مع باكستان، قدرها 7.5 ملايين يورو لبرنامج حماية الصحة في مختلف أقاليم باكستان.وتناولت تقديم اليابان 2.3 مليون ين ياباني للمتضررين من الفيضانات في باكستان، في حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستمنح باكستان مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون دولار، بينما تبرع الصليب الأحمر الصيني بمبلغ 300 ألف يوان صيني لإغاثة المتضررين من الفيضانات.وتطرقت صحف باكستان إلى متفرقات منها إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على حافلة في إقليم هرات بغرب أفغانستان أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإبداء وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قلقهم إزاء تصاعد العنف في ميانمار.// انتهى //08:50ت م0017