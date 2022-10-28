القاهرة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.ونشرت تشديد الرئيس المصري -خلال لقائه بعميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية الدكتور سليم خلبوس- على الأهمية القصوى التى توليها بلاده للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات.ونوهت صحف الجمعة بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التزام بلاده بأهداف ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعاونها مع الدول الأعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم.وسلطت الضوء على تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات.وتطرقت صحف القاهرة إلى إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات شاقة، لافتًا النظر إلى أن بلاده نجحت في الوصول إلى اتفاق الخبراء الذي يعد خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.// انتهى //09:06ت م0019