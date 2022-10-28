الرباط 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار الحكومة القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى 30 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.وتطرقت إلى الاجتماع الـ 14 لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع" أمس بالعاصمة المغربية، لبحث خطة العمل لسنة 2023 وخاصة التعاون في مجالات السلامة البحرية والأمن وتدبير الكوارث.وتابعت صحف الجمعة التصعيد المستمر ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وأبرزت تحذير هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت بعيدة جدًا عن تلبية اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض ب 1.5 درجة مئوية.ونشرت صحف الرباط تحذيرات البنك الدولي من أن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحو قد يفاقم أزمة الغذاء والطاقة.// انتهى //09:31ت م0021