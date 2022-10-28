جيزان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لانطلاقة معرض "إبداع" 2023م أحد مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ، بمشاركة 60 طالبا وطالبة من الموهوبين والموهوبات عبر مشاريعهم وبحوثهم العلمية، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان غدًا.وعدّ مدير عام تعليم جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي المعرض أحد التجمعات العلمية التي تسهم في إبراز جهود الموهوبين والموهوبات من الطلبة في مجالات الابتكار والبحث العلمي وتقديم الدعم لهم، معتبرًا المعرض منصة لعرض أفكار الطلبة ومشاريعهم العلمية، ودراستها وتقديم الدعم والمساندة للمشاريع المتميزة وتحسينها وتطويرها، وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يسهم في تطوير مواهبهم العلمية لتمثيل المملكة في المحافل الدولية من خلال مشاريعهم المتميزة.بدوره كشف مدير إدارة الموهوبين بتعليم جازان عامر فلوس أن المشاريع المشاركة في المعرض تشمل 21 مجالًا علميًا منها الطاقة المتجددة والأمن المائي وعلوم النبات والكيمياء وعلوم المواد وعلوم البيانات والأمن السيبراني وهندسة الجينوم وغيرها.// انتهى //10:44ت م0023