جيزان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، ابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //10:44ت م0024