عام / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
الجمعة 1444/4/3 هـ الموافق 2022/10/28 م واس
جيزان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، ابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
// انتهى //
10:44ت م
0024