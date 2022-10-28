الخرطوم 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتماماً بلقاء رئيس مجلس السيادة السوداني ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس بسفير مملكة النرويج لدى السودان، اندري إستانسن. وتناول اللقاء كيفية دعم ومساندة المجتمع الدولي لأطراف العملية السياسية في السودان للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية تتمكن بنهايتها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وأخبرت عن توقيع السودان وجمهورية الصين الشعبية أمس على البيان المشترك لتأسيس المنظمة الدولية للوساطة.وركزت صحف الجمعة على استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هانا سيروا تيتا٫ حيث أعرب عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في السودان والمنطقة، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه في تقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل بشأن منطقة أبيي.وأشارت إلى بحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس بمقر إقامته أمس، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن. تعزيز الجهود الدولية لدعم حوار في السودان بما يعزز الأمن والاستقرار.وعرجت على دعوة عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الدكتور الهادي إدريس، مواطني ولاية جنوب دارفور للمحافظة على ما تحقق من سلام وأمن واستقرار.وتطرقت صحف السودان إلى اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في مدينة سرت أمس باللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 حيث جرى مناقشة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار وضرورة دمج المؤسسة العسكرية وتوحيد ليبيا وإعادة الأمن والسلام والرخاء إليها.// انتهى //11:19ت م0025