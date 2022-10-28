طوكيو 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، إذ أثر ضعف وول ستريت وبعض النتائج الضعيفة لشركات محلية على المعنويات، رغم أن المؤشر القياسي تمكن من الحفاظ على أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.وانخفض مؤشر ( نيكي) بنسبة 0.88 في المئة ٫ ليصل إلى مستوى 27105.30 نقطة، فيما هبط مؤشر( توبكس) الأوسع بنسبة 0.34 في المئة ٫ لينهي تداولاته عند مستوى 1899.05 نقطة.وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر نيكي 0.8 بالمئة، بينما صعد توبكس 0.91 بالمئة، إذ حقق كلاهما مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.// انتهى //11:47ت م0026