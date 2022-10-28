تونس 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال وتأكيده على ضرورة تطبيق القانون على كل شخص لا يمتثل لأوامر الدولة.وأشارت في شأن آخر إلى تمكن حرس الحدود البحرية التونسي من إحباط 18 عملية هجرة غير شرعية من السواحل التونسية نحو الضفة الأخرى من المتوسط.وكتبت عن اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في مدينة سرت باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمناقشة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار وضرورة دمج المؤسسة العسكرية وتوحيد ليبيا وإعادة الأمن والسلام والرخاء إليها .وتناولت صحف تونس إعلان مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عن إقراض السنغال 63.6 مليون يورو في خطوة تستهدف تمويل مشروع الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية.// انتهى //12:05ت م0027