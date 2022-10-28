مكة المكرمة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التعليم المستمر أمس, انطلاقة مراكز الأحياء المتعلمة والبالغ عددها (5) مراكز, بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بشاوري.وأوضحت لمياء بشاوري أن مراكز الأحياء المتعلمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية متنوعة تسهم في تأهيل كوادر سعودية بما يتناسب مع متطلبات رؤية المملكة 2030.وبينت أن مركز الحي المتعلم الثالث ببحرة اهتم بتنمية المجتمع وإعداد وتأهيل وتمكين السيدات علمياً ومهنياً من خلال البرامج والدورات التدريبية لسوق العمل فقد تقديم أكثر من 40 برنامجاً, وبلغ عدد الملتحقات تقريباً 500 ، بينما بلغ عدد المستفيدات من البرامج الحياتية 100، وعدد المستفيدات من البرامج المهنية بلغ 200 ، وعدد المستفيدات من البرامج العلمية بلغ 200، ومنذ إغلاق مراكز الأحياء إلا أن مركز الحي المتعلم الثالث ببحره استمر في العطاء عن بعد بتنفيذ العديد من البرامج التطوعية عن بعد (إما عن طريق الواتس اب أو التلغرام أو الزوم) التي بلغ عددها 35 برنامجاً وعدد المستفيدين 700, وبلغ عدد المتطوعات 5 متطوعات، وهذا العام شهد أعداد برنامج تطوعية بعضها حضور وبعضها متزامن (عدد المتطوعات 4 وعدد البرامج 10) عدد المستفيدات 40 مستفيدة ووفق المسح الميداني واحتياجات سوق العمل تمت خدمة التعليم العام بإقامة الدورات عن القياس حيث استفادة منها 20 طالبة.وأعربت عن سعادتها بما شهدته مراكز الأحياء من إنجازات مميزة وأنشطة فاعلة هذا وما تتبناه من القيم التي تسعى إلى غرسها في أفراد المجتمع بصفة عامة وأفراد الحي بصفة خاصة وتنميتها بشكلٍ فعال من أجل المساهمة في بناء الإنسان والمكان، كما تهدف بدورها إلى العمل على نشر الوعي السليم، والأخلاق الفاضلة بين كافة أفراد الحي.من جانبها أوضحت مديرة إدارة التعليم المستمر ورئيسة اللجنة الإشرافية لمراكز الاحياء المتعلمة دلال اللحياني أن هذا اللقاء يأتي من منطلق تحقيق الهدف الحيوي في نشر ثقافة التطوع واستثمار الطاقات داخل الأحياء المتعلمة وتوجيهها الوجهة الصحيحة بما يتناسب ورؤية2030، مبينةً أن مراكز الأحياء انطلقت منذ عام 2019 م بمفهوم تشغيل المراكز وتفعيلها من خلال استقطاب موارد بشرية تطوعية ومدربات ذوات كفاءات عالية, بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التي تشمل مجالات الحياة الثقافية والمهنية والتربوية وفق الدليل التنظيمي لتشغيل مراكز الأحياء المتعلمة.بدورها بينت مشرفة التعليم المستمر ومنسقة مراكز الأحياء المتعلمة أمل باعبدالله أن مركز الحي المتعلم أنموذج للتنمية المستدامة والطريق إلى التعلم مدى الحياة يهتم بتنمية الأفراد عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهارات تعليمية ومهنية وحياتية وتوعوية.وأشارت أن البرامج التي تعقد في مراكز الاحياء المتعلمة تكون برامج تعليمية ومهنية وحياتية وتوعوية, وأنه جرى إطلاق ما يقارب 13 برنامجاً تدريبي منفذ في الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ وهي: الحاسوب لغة المستقبل ، والخط العربي، ومهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات ، واستراتيجيات صناعة النجاح ، وفن الكورشية.وفي الختام جرى عرض خطط مراكز الأحياء المتعلمة للفصل الدراسي الأول لعام 1444ه.// انتهى //12:09ت م0028