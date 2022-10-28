فيسبادن 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسنما الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع السابق.وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم أنه بعد الزيادة الطفيفة في الناتج الاقتصادي بنسبة 1ر0% في الربع الثاني من هذا العام، صمد الاقتصاد الألماني أمام الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع استمرار جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار والأزمة الروسية الأوكرانية.وتجاوز إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بعد احتساب متغيرات الأسعار والتأثيرات الموسمية مستوى ما قبل أزمة كورونا للمرة الأولى.// انتهى //12:34ت م0029