مانيلا 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية إثر العاصفة الاستوائية التي اجتاحت جنوب الفلبين إلى 31 شخصًا.وقال وزير الداخلية في منطقة بانجسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي نجيب سيناريمبو: "إنه تم الإبلاغ عن سقوط الضحايا في ثلاث مدن بمقاطعة ماجوينداناو، على بعد 975 كيلومترًا جنوب العاصمة مانيلا"، مشيرًا إلى أن نحو 67 ألف شخص تضرروا من الفيضانات والانهيارات الأرضية.وكانت حصيلة أولية قد أُعلِنت في وقت سابق اليوم عن مصرع 13 شخصًا على الأقل إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية.// انتهى //12:36ت م0030