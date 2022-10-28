بكين 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسارتفع الاستثمار الصيني غير المالي المتجه إلى الخارج بشكل مباشر إلى 567.19 مليار يوان، بزيادة نسبتها 8.5 في المئة على أساس سنوي.وأفادت وزارة التجارة الصينية حسبما نقلت وكالة (شينخوا) الصينية اليوم أن الاستثمار غير المالي من قيمة الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 85.85 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن الاستثمار في خدمات التأجير والأعمال الخارجية صعد بنسبة 26.7 في المئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 29.32 مليار دولار أمريكي.وأضافت أن الاستثمار سجل نمواً في مجالات متنوعة بما فيها الصناعات التحويلية، والبيع بالجملة والتجزئة، والبناء، مبينة أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ازداد الاستثمار الصيني غير المالي المباشر المتجه إلى الدول الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 15.65 مليار دولار أمريكي.// انتهى //12:57ت م0033