الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسشاركت القوات الخاصة للأمن البيئي في حملة (لنجعلها خضراء) في موسمها الثالث في متنزه سعد الوطني بمنطقة الرياض، أمس الخميس، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.وتأتي مشاركة القوات في الحملة انطلاقاً من دور القوات في حماية البيئة وتحقيق استدامتها والمشاركة في المبادرات البيئية في إطار مبادرة السعودية الخضراء وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشراكة المجتمعية في تحسين جودة الحياة.// انتهى //13:18ت م0034