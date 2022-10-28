جيزان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسنظّم فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان ورشة عمل" إعداد الكوادر لاستضافة وإيفاد الوفود الشبابية" الذي يستمر لمدة 3 أيام ، بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم بن يحيى الرياني ، وذلك بقاعة التدريب بفندق جراند بلازا جازان.وأكد مدير عام فرع وزارة الرياضة بجازان أهمية الدورة في تعريف المشاركين بها البالغ عددهم 25 شاباً وفتاة من منسوبي وزارة الرياضة وجامعة جازان ومجلس شباب جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان الطرق الصحيحة للتعامل مع الوفود الشبابية وتقديم الخدمات المناسبة لهم ، طيلة فترة تنفيذ الفعاليات الرياضية بالمنطقة.من جانبه بين مساعد مدير عام فرع وزارة الرياضة ومشرف الأنشطة الشبابية بالفرع عقيل بن صالح صعابي أن الدورة نفذت بمتابعة من وكالة شؤون الرياضة والشباب بالوزارة والإدارة العامة للأنشطة الشبابية انطلاقاً من حرصها على تدريب الشباب وإعدادهم لاستضافة الوفود من خلال التعرف على المهارات الشخصية والدور الأساسي في استقبال المناسبات وتدابير الاستقبال وأهمية الظهور الإعلامي المميز في تغطيات تلك المناسبات.// انتهى //13:44ت م0037