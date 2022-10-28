الدمام 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن فتح باب التوظيف والإحلال لـ 653 وظيفة صحية رسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بالجامعة؛ لشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة: www.iau.edu.sa.وأوضحَت الجامعة أن فترة التقديم على الوظائف 10 أيام؛ ابتداءً من يوم الأحد المقبل 1444/04/05هـ، مبينةً أن من شروط الالتحاق بهذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إرفاق إثبات المعادلة من الوزارة، حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، اجتياز المقابلة الشخصية.وأشارت إلى أن التقديم على هذه الوظائف لا يعـد ترشيحاً نهائياً، مؤكدةً على المتقدم الاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة له يتقدم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.// انتهى //14:45ت م0043