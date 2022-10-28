جدة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واساستضافت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس، اجتماع لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة الـ 21، بمشاركة عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية، وذلك بكلية الدراسات البحرية بأبحر.وافتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية المكلف الدكتور أمين بن يوسف نعمان الاجتماع بكلمة رحّب فيها بضيوف الجامعة عمداء شؤون الطلاب، مؤكداً أهمية ودور لجنة عمداء شؤون الطلاب من خلال عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات والتعاون فيما بين عمادات شؤون الطلاب في جامعات المملكة، وتحقيق الأهداف المرسومة والتي ستنعكس على الطلبة من خلال ما يقدم من برامج وخدمات متطورة.وناقش عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة عدداً من المواضيع المشتركة، حيث تم عرض مبادرتي و "قاية" و "نبيه" للتعليم الجامعي، ودور عمادات شؤون الطلاب في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتفعيل توصيات اجتماعات وكلاء ووكيلات ومديري الصناديق الطلابية بعمادات شؤون الطلاب في الجامعات السعودية.كما تطرق الاجتماع لمبادرة جامعة الملك عبدالعزيز "الشهادات المهارية" كتجربة ناجحة، ومبادرتي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن "تعزيز الصحة العامة والغذاء في بيئة العمل" و "الهوية الرقمية للطالبة" كتجارب ناجحة.// انتهى //15:21ت م0045