الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لاستغلالهم الرواسب بنهل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (39) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (9) مواطنين، و(6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(5) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسيات المصرية والفلبينية والنيبالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحث العقيد العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //15:55ت م0047