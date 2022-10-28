نيروبي 3 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 28 أكتوبر 2022م واسالتقى سكرتير مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون الشتات في جمهورية كينيا الدكتور الفريد موتو، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان.وأكد السفير السلمان خلال اللقاء أن المملكة شريك رئيسي في التنمية بكينيا وتستضيف على أراضيها 104000 عامل كيني.كما جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:29ت م0049