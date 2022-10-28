عمّان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.99%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2479.0 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.0 ملايين دينار أردني مقارنة بـ4.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 29.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29.8 مليون دينار أردني، مقارنة بـ23.0 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 17.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 10741 صفقة.//انتهى//16:29ت م0050