الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسشارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وناقش الاجتماع -الذي عُقد افتراضياً يوم الأربعاء الماضي- عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ أولويات البنك منذ الاجتماع السابق، إلى جانب عقد جلستي عمل لمناقشة "تمويل مشاريع البنية التحتية في عالم عرضة للأزمات" و "دعم الوصول للطاقة والتحول لصافي الانبعاثات الصفري".وفي كلمة لمساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالاجتماع، أشاد فيها باستجابة البنك السريعة للأزمات المستجدة والمتداخلة، داعيًا إياه إلى جعل دعم الوصول إلى الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي من أولوياته خلال المرحلة القادمة.وأشار إلى وجود نحو 770 مليون شخص في أنحاء العالم لا يزالون يعيشون دون وصول للكهرباء، مبينًا أن الوصول الكامل للكهرباء بحلول عام 2030م سيتطلب ربط ما يقرب من 100 مليون شخص كل عام.وأضاف بأنهُ حتى يتم دعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان إتاحة الوصول لمصادر طاقة مستدامة، وموثوقة، وحديثة، وذات تكلفة متاحة للجميع، فإنه يجب على البنك اتباع نهج متوازن في التعامل مع أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة التغير المناخي، من خلال الشمولية في استثمارات الطاقة واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، مؤكدًا أهمية تعزيز النُّهج الدائرية، لا سيما إطار الاقتصاد الدائري الكربوني.يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعد مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف أنشئ في عام 2016م ومقره العاصمة الصينية بكين، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها عبر الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى، وتُعقد اجتماعات مجلس محافظي البنك سنوياً.// انتهى //17:11ت م0052