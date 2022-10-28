الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسارتفع عدد الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21 جامعة سعودية مقارنةً بـ 6 جامعات في عام 2019، وذلك في النسخة الأخيرة من التصنيف للعام 2023.وتمايزت الجامعات السعودية في 10 تخصصات رئيسة من بين 11 تخصصاً يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها، حيث حصلت جامعات المملكة على عدد من المراكز المميزة، من بينها المركز 47 عالمياً في العلوم الفيزيائية والمركز 56 عالمياً في علوم الحاسب والمركز 57 عالمياً في الهندسة،كما جاء التخصص السريري والصحي الأعلى بتصنيف 19 جامعة سعودية، وتخصصا الهندسة والعلوم الفيزيائية بتصنيف 18 جامعة سعودية في كليهما.وتؤكد هذه المنجزات الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والجهود المبذولة؛ سعياً لتحقيق رؤية 2030، والوصول إلى ريادة المملكة في المجالات الحيوية كصحة الإنسان والطاقة والصناعة وغيرها من المجالات.// انتهى //17:11ت م0053