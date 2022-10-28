المدينة المنورة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسثمن عدد من قاصدي المسجد النبوي بالمدينة المنورة الجهود الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - للرعاية والاهتمام التي وفرتها لقاصدي المسجد النبوي الشريف، منوهين بما لمسوه من خدمات متكاملة واهتمام بالغ.وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الرعاية والاهتمام بالزائرين تؤكد الحرص الكبير من حكومة المملكة لتوفير سبل الراحة للزائرين.وقال الزائر جاسم محمد خليل من العراق: إن ما شاهده خلال ذهابه لأداء الفريضة من تنظيم وحسن استقبال يدل على الاهتمام بقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأوضح الزائر طاهر عيسى من الجزائر أن المملكة وفرت الخدمات والتسهيلات كافة لقاصدي المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.بدورها نوهت الزائرة إيمان مهدي من العراق بحسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالمسجد النبوي لتوفير الخدمات التي يحتاجها قاصدوه كافة، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - لقاصدي الحرمين الشريفين.وأشاد الزائر محمد علي من باكستان أن المملكة تقوم بجهود جبارة لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لزوار المسجد النبوي، مشيرًا إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات.// انتهى //18:23ت م0057