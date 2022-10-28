تبوك 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسانطلقت أمس بطولة المسؤولية الاجتماعية لكرة القدم للشباب، التي تنظمها جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلة بفريق تبوك التطوعي، بمشاركة 8 فرق من أبناء المنطقة، وبنظام خروج المغلوب.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة نورة العطار بأن البطولة التي تقام على مدى خمسة أيام تأتي ضمن رسالة الجمعية من خلال العمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المسؤولة التي تحقق التنمية المستدامة.وأفادت العطار بأن الجمعية تحرص على تقديم حزمة من الخدمات ضمن مهامها وهي التأهيل والتدريب، والتوعية والتثقيف، وإقامة الأنشطة والبرامج، والدراسات والأبحاث، والفعاليات الرياضية.// انتهى //18:24ت م0060