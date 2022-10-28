الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع معالي تيريزا ريبيرا رودريقز نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي والتحدي السكاني.وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين البلدان المنتجة والمستهلكة.كما أكّدا الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات جميع موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وأهمية التعاون في العديد من المجالات ذات العلاقة بالطاقة.// انتهى //19:17ت م0063