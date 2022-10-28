الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسعقد أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم اجتماعهم الـ (34)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية بالمملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية -، بحضور سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس اللجنة الأولمبية في سلطنة عمان الشيخ خالد بن محمد الزبير، ورئيس اللجنة الأولمبية في دولة قطر الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية في دولة الكويت الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، واعتماد التوصيات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي بشأن هيئة التحكيم الرياضي بدول مجلس التعاون، واعتماد التقرير الختامي عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي أقيمت بدولة الكويت خلال شهر مايو 2022م.كما اعتمد أصحاب السمو والمعالي والسعادة جدول توزيع الدورات الرياضية الخليجية للخمسة أعوام القادمة، وناقش ملف التعاون الدولي المشترك في المجال الرياضي، واعتمد الاجتماع توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي تنفيذا لتوجيهات وروئ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.// انتهى //19:17ت م0064