أبيدجان 03 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 28 أكتوبر 2022م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار وجمهورية ليبيريا عبدالله بن حمد السبيعي في مكتبه معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وذلك عقب زيارة معاليه لفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا.ونقل معاليه للسفير نتائج تلك الزيارة وعن إشادة فخامة الرئيس واتارا بمستوى الدعم والتعاون مع البنك الإسلامي ومستوى العلاقات والدعم المتواصل الذي تحظى به جمهورية كوت ديفوار من المملكة وقيادتها بشكل عام، وخاصة المشروعات الممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.وأشار الجاسر إلى أن إجمالي التمويل بلغ 2.1 مليار دولار أمريكي منذ عام 1991م وشمل عدة مجالات منها الطرق والزراعة والصحة والتعليم والمياه وغيرها.وكان معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية قد زار المشروع الحضري في كوكودي (شمال أبيدجان) الممول من البنك بقيمة 260 مليون دولار أمريكي، كما التقى في وقت سابق بمعالي نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، ودولة رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ومسؤولين آخرين.// انتهى //19:34ت م0066