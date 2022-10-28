نجران 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأتاحت أمانة منطقة نجران خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة "بلدي"، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم.وتهدف الخدمة إلى تمكينهم من الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختيارياً، حيث تسعى الأمانة من خلال هذه الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية، وذلك من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم، وتعريفهم بتحديات تطبيقها.يذكر أن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة سيتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وتشمل أنواعاً مختلفة من الرقابة البلدية، منها "الرقابة على الرخص التجارية، والمباني، والحفريات، والرقابة الشمولية".// انتهى //19:35ت م0067