الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، ويستعد الأخضر لخوض وديته الثالثة في المرحلة الثالثة أمام منتخب هندوراس بعد غدٍ الأحد على إستاد آل نهيان في أبوظبي، وميدانيًا أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، ويواصل الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.// انتهى //19:35ت م0068