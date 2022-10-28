الرياض 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى صناعة التغيير في قطاعات جودة الحياة المختلفة، ومنها القطاع الرياضي، ضمن هدفين مُسندَين إلى برنامج جودة الحياة مرتبطين بالقطاع وهما "تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع" و"تحقيق التميّز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً".وأضاف البكر أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – غير المحدود للشباب في المملكة، وتحسين جودة الحياة، يصنع التغيير الذي نعيشه اليوم، مضيفاً أن رعاية قيادة المملكة للألعاب السعودية يأتي انعكاساً للأهمية التي توليها للشباب، وللقطاع الرياضي، الذي شهد وحقق خلال مدة وجيزة الكثير من النجاحات بتوجيهات وقيادة مباشرة من وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.وختم الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة بقوله: إن الألعاب السعودية جزء من رؤية متكاملة هدفها تحقيق التميز الرياضي للمملكة إقليمياً وعالمياً، والهدف الذي تعمل عليه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية واللجنة العليا المنظمة للدورة والشركاء كافة لاكتشاف المواهب الرياضية، وزيادة أعداد رياضي النخبة من الناشئين والشباب، وزيادة تمثيل المملكة في الألعاب والفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.// انتهى //19:36ت م0069