جيزان 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات مبادرة ثقافية لنشر التوعية التقنية لدى فئات المجتمع كافة ، وذلك عبر معرض متخصص بمركز الراشد مول بحضور وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق .وتضمنت المبادرة التي جاءت بعنوان "فعاليات اليوم التقني" أركان متخصصة للتعريف بالأمن السيبراني والهندسة المجتمعية والذكاء الاجتماعي والتحول الرقمي وصيانة الحاسب ، وتقديم استشارات تقنية والتعريف بالاستخدام الأمثل للتنقية ، فيما قدم طلاب وطالبات الكلية شرحًا وافيًا للزوار عن محتويات المعرض الذي ضم أركان تفاعلية ، فضلا عن مسابقات ثقافية للصغار والكبار وأركان متخصصة للرسم .وأوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور موسى خبراني أن المبادرة سعت لنشر الثقافة ورفع الوعي باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي ، واستخدام تطبيقات العالم الرقمي ورفع المهارات التقنية ، وتعزيز الدور المجتمعي في إثراء المحتوى في الوسائط الرقمية ، وذلك بالتعاون مع جمعية الرواد للعمل التطوعي بجازان .// انتهى //20:20ت م0070