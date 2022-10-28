الرباط 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم، على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.06 %، مسجلاً 10.850,63 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % ليستقر عند 866,87 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.73 % مسجلاً 803,45 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 2,06 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 563,91 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:51ت م0073