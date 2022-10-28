سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يرحِّب بتشكيل حكومة عراقية جديدة
الجمعة 1444/4/3 هـ الموافق 2022/10/28 م واس
الأمم المتحدة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واس
رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني.
ودعا غوتيريش - في بيان صحفي اليوم-الحكومةَ الجديدةَ إلى الوفاء بمطالب شعب العراق من أجل الإصلاح ومستقبل أفضل, مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم العراق حكومة وشعباً.
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21:05ت م
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