الأمم المتحدة 03 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 28 أكتوبر 2022 م واسرحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة رئيس الوزراء محمد السوداني.ودعا غوتيريش - في بيان صحفي اليوم-الحكومةَ الجديدةَ إلى الوفاء بمطالب شعب العراق من أجل الإصلاح ومستقبل أفضل, مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم العراق حكومة وشعباً.// انتهى //21:05ت م0074